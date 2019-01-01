Заключительный тур УПЛ в 2019 году стал одним из самых низкопосещаемых в сезоне

Состоялись все шесть последних матчей чемпионата Украины в этом году.

В минувшие выходные состоялся 18-й тур чемпионата Украины, который стал последним в 2019 году.

В соответствии с данными официального сайта УПЛ, на стадионы в этом туре пришли 14 608 болельщиков. Это второй самый худший показатель в нынешнем сезоне. Еще меньше фанатов было зафиксировано только на поединках 15-го тура чемпионата.

Самым посещаемым матчем стало противостояние Зари и Шахтера в Запорожье. На Славутич Арене присутствовали 5 317 зрителей.

А сама низкая посещаемость была в Киеве на стадионе Динамо им. Лобановского, где Олимпик принимал Мариуполь - 254 болельщика.

Матч Количество зрителей Заря - Шахтер 5 317 Десна - Динамо 5 243 Днепр-1 - Александрия 1 937 Ворскла - Карпаты 1 117 ФК Львов - Колос 740 Олимпик - Мариуполь 254 В среднем за матч: 2 435 Всего за тур: 14 608 Всего за чемпионат: 476 569

Напомним, в 17-м туре УПЛ самым посещаемым матчем стал поединок в Киеве между Динамо и Зарей.