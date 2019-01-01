Заключительный тур УПЛ в 2019 году стал одним из самых низкопосещаемых в сезоне
Состоялись все шесть последних матчей чемпионата Украины в этом году.
В минувшие выходные состоялся 18-й тур чемпионата Украины, который стал последним в 2019 году.
В соответствии с данными официального сайта УПЛ, на стадионы в этом туре пришли 14 608 болельщиков. Это второй самый худший показатель в нынешнем сезоне. Еще меньше фанатов было зафиксировано только на поединках 15-го тура чемпионата.
Самым посещаемым матчем стало противостояние Зари и Шахтера в Запорожье. На Славутич Арене присутствовали 5 317 зрителей.
А сама низкая посещаемость была в Киеве на стадионе Динамо им. Лобановского, где Олимпик принимал Мариуполь - 254 болельщика.
|Матч
|Количество зрителей
|Заря - Шахтер
|5 317
|Десна - Динамо
|5 243
|Днепр-1 - Александрия
|1 937
|Ворскла - Карпаты
|1 117
|ФК Львов - Колос
|740
|Олимпик - Мариуполь
|254
|В среднем за матч:
|2 435
|Всего за тур:
|14 608
|Всего за чемпионат:
|476 569
Напомним, в 17-м туре УПЛ самым посещаемым матчем стал поединок в Киеве между Динамо и Зарей.
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