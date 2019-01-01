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Заключительный тур УПЛ в 2019 году стал одним из самых низкопосещаемых в сезоне

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Состоялись все шесть последних матчей чемпионата Украины в этом году.
Матч Заря - Шахтер - самый посещаемый в 18-м туре УПЛ
Матч Заря - Шахтер - самый посещаемый в 18-м туре УПЛ
ФК Шахтер Донецк

В минувшие выходные состоялся 18-й тур чемпионата Украины, который стал последним в 2019 году.

В соответствии с данными официального сайта УПЛ, на стадионы в этом туре пришли 14 608 болельщиков. Это второй самый худший показатель в нынешнем сезоне. Еще меньше фанатов было зафиксировано только на поединках 15-го тура чемпионата.

Самым посещаемым матчем стало противостояние Зари и Шахтера в Запорожье. На Славутич Арене присутствовали 5 317 зрителей.

А сама низкая посещаемость была в Киеве на стадионе Динамо им. Лобановского, где Олимпик принимал Мариуполь - 254 болельщика.

МатчКоличество зрителей
Заря - Шахтер5 317
Десна - Динамо5 243
Днепр-1 - Александрия1 937
Ворскла - Карпаты1 117
ФК Львов - Колос740
Олимпик - Мариуполь254
В среднем за матч:2 435
Всего за тур:14 608
Всего за чемпионат:476 569

Напомним, в 17-м туре УПЛ самым посещаемым матчем стал поединок в Киеве между Динамо и Зарей.

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