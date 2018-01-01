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Каштру прокомментировал конфликт между Тайсоном и Степаненко

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Португальский специалист отметил, что нет ни одной команды, в которой бы не было проблем.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
Getty Images

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказался по поводу конфликта игроков команды Тайсона и Тараса Степаненко.

“Нет ни одной семьи, которая бы не переживала проблемы. В хороших семьях они всегда есть. Хорошая семья - это та, которая умеет решать проблемы. Мы сможем решить наши трудности“, - заявил Каштру в эфире программы ПроФутбол.

Напомним, Тарас Степаненко обвинил Тайсона в неуважении к клубу. Позже бразилец ответил на критику своего партнера по команде.

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Теги: футбол, Шахтер, Луиш Каштру, Тарас Степаненко, Тайсон
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