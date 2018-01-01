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Ультрас Динамо объяснили свой протест против клуба

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Болельщики требуют, чтоб Суркисы покинули команду.
Ультрас Динамо
Ультрас Динамо
t.me/wbc_kyiv

Ультрас киевского Динамо объяснили свое поведение на матче против Десны в рамках 18-го тура УПЛ.

“Молчание на протяжении первого тайма, красноречивый баннер, игрушечные грабли на поле во время матча против Десны – такой наш протест против ситуации в клубе. Эта ситуация сложилась не сегодня и не вчера, она длится много лет.

Вылет ил ЛЕ из достаточно простой группы только переполнил нашу чашу. Под руководством Суркиса Динамо планомерно опустилось до уровня Яблонца и Лугано. Дело даже не в результатах, а в отсутствии адекватных процессов в клубной структуре.

После матча мы не поняли поведение игроков, которые не подошли к сектору, потому отправились услышать ответы к клубному автобусу. Весь удар на себя взял капитан команды Сергей Сидорчук.

Если коротко: – футболисты банально испугались подходить к сектору, ожидая физической расправы;

– капитан в очередной раз извинился за последние результаты;

– довели до Сергея, что мы понимаем причину всей ситуации в клубе и виноваты в ней не только футболисты

Вот на такой тревожной ноте мы идем на зимний перерыв“, - приводится в заявлении ультрас Динамо.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо отговорили Вербича подходить к фанатам.

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Теги: Динамо Киев, ультрас, УПЛ, футбол, вне игры
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