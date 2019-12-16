Игроки Динамо отговорили Вербича подходить к болельщикам после матча с Десной
Игроки клуба не захотели подходить к болельщикам.
В 18-м туре чемпионата Украины Десна дома уступила киевскому Динамо (0:1).
Ультрас “столичного“ клуба с помощью провокационного баннера обратились к братьям Суркисам, чтоб те покинули клуб.
Игроки Динамо после увиденного не захотели подходить к своим болельщикам. Отметим, что Беньямин Вербич хотел подойти к фанатам, однако, другие футболисты “сине-белых“ отговорили это делать.
Динамівці показують Вербичу не йти до фанатів😲— FootballHub (@FootballHub_Ua) December 16, 2019
Що це було❓ pic.twitter.com/f3CbrK8Ku5
Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.
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