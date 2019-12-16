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Игроки Динамо отговорили Вербича подходить к болельщикам после матча с Десной

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Игроки клуба не захотели подходить к болельщикам.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо

В 18-м туре чемпионата Украины Десна дома уступила киевскому Динамо (0:1).

Ультрас “столичного“ клуба с помощью провокационного баннера обратились к братьям Суркисам, чтоб те покинули клуб.

Игроки Динамо после увиденного не захотели подходить к своим болельщикам. Отметим, что Беньямин Вербич хотел подойти к фанатам, однако, другие футболисты “сине-белых“ отговорили это делать.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Динамо Киев, Десна, УПЛ, футбол, ультрас
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