Игроки Динамо отговорили Вербича подходить к болельщикам после матча с Десной

Игроки клуба не захотели подходить к болельщикам.

В 18-м туре чемпионата Украины Десна дома уступила киевскому Динамо (0:1).

Ультрас “столичного“ клуба с помощью провокационного баннера обратились к братьям Суркисам, чтоб те покинули клуб.

Игроки Динамо после увиденного не захотели подходить к своим болельщикам. Отметим, что Беньямин Вербич хотел подойти к фанатам, однако, другие футболисты “сине-белых“ отговорили это делать.

Динамівці показують Вербичу не йти до фанатів😲

Що це було❓ pic.twitter.com/f3CbrK8Ku5 — FootballHub (@FootballHub_Ua) December 16, 2019

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.