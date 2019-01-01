Рафаилов рассказал подробности аренды Русина и Леднева

Русин может вернуться в Динамо уже в январе.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о деталях арендного соглашения с Динамо по Назарию Русину и Богдану Ледневу.

“В арендном контракте с Русиным есть опция, что после нового года он может вернуться в расположение Динамо.

У Леднева арендный контракт до лета и такая опция отсутствует“, - приводит слова Рафаилова официальный сайт Зари.

Напомним, что Русин присоединился к Заре в августе.

Ранее сообщалось, что Леднев - в топ-10 лучших молодых бомбардиров Европы.