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Александрия обыграла на выезде Днепр-1

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Александрия завершила календарный год победой.
Александрия обыграла на выезде Днепр-1

Днепр-1 — Александрия 1:2
Голы: Третьяков, 79 (пен.), 90+4 (пен.) — Кулиш, 90 (пен.)

Днепр-1: Юрчук — Лопыренок, Гуйе, Логинов, Шаповал — Кравченко, Вакулко — Чичиков, Когут (Назаренко, 46), Булеца — Кулиш.

Александрия: Билык — Стецьков (Безбородько, 46), Дубра, Бабогло, Мирошниченко — Гречишкин, Довгий (Банада, 75), Запорожан (Задерака, 64) — Лучкевич, Ковалец, Третьяков.

Предупреждения: Кравченко, Вакулко, Когут, Лопыренок — Запорожан, Стецьков

На 79-й минуте был удален Максим Лопыренок (Днепр-1) (второе предупреждение).

На 90+2-й минуте был удален Александр Назаренко (Днепр-1) (грубое нарушение).

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