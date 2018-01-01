Александрия обыграла на выезде Днепр-1
Александрия завершила календарный год победой.
Днепр-1 — Александрия 1:2
Голы: Третьяков, 79 (пен.), 90+4 (пен.) — Кулиш, 90 (пен.)
Днепр-1: Юрчук — Лопыренок, Гуйе, Логинов, Шаповал — Кравченко, Вакулко — Чичиков, Когут (Назаренко, 46), Булеца — Кулиш.
Александрия: Билык — Стецьков (Безбородько, 46), Дубра, Бабогло, Мирошниченко — Гречишкин, Довгий (Банада, 75), Запорожан (Задерака, 64) — Лучкевич, Ковалец, Третьяков.
Предупреждения: Кравченко, Вакулко, Когут, Лопыренок — Запорожан, Стецьков
На 79-й минуте был удален Максим Лопыренок (Днепр-1) (второе предупреждение).
На 90+2-й минуте был удален Александр Назаренко (Днепр-1) (грубое нарушение).
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