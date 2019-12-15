Михайличенко: Постараемся усилить Динамо зимой

Киевляне рассмотрят возможность приобретения 1 или 2 игроков.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко рассказал о планах команды на зимний перерыв.

"Естественно, мы постараемся усилить команду. Будет хорошо, если удастся приобрести 1-2 игроков. Потому что конкуренция всегда дает положительные результаты.

Позиции я озвучивать не буду, потому что это не совсем корректно по отношению к тем игрокам, которые сейчас есть в команде", - приводит слова Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, что Динамо обыграло Десну в 18 туре чемпионата Украины.