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Михайличенко: Постараемся усилить Динамо зимой

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Киевляне рассмотрят возможность приобретения 1 или 2 игроков.
Алексей Михайличенко / ФК Шахтер
Алексей Михайличенко / ФК Шахтер

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко рассказал о планах команды на зимний перерыв.

"Естественно, мы постараемся усилить команду. Будет хорошо, если удастся приобрести 1-2 игроков. Потому что конкуренция всегда дает положительные результаты. 

Позиции я озвучивать не буду, потому что это не совсем корректно по отношению к тем игрокам, которые сейчас есть в команде", - приводит слова Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, что Динамо обыграло Десну в 18 туре чемпионата Украины. 

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Теги: Алексей Михайличенко, Динамо Киев, Украина, УПЛ
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  15.12.2019, 18:48
Оценка:  +2
гость
тоесть этот физкультурник настолько чмошник что даже в отставку не подал ?
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