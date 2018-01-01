Зубков зимой может перебраться в клуб Серии А

Александр Зубков заинтересовал ряд итальянских клубов.

Полузащитник Шахтера Александр Зубков, выступающий на правах аренды за венгерский Ференцварош, может перебраться в Италию.

Как сообщает итальянское издание Calciomercato, ряд итальянских клубов проявляют интерес к полузащитнику Ференцвароша. В число заинтересованных команд входят Фиорентина, Сампдория, Дженоа, Болонья и другие.

Отмечается, что Шахтер может расторгнуть соглашение по аренде футболиста с Ференцварошем и уже в январе продать игрока в Италию.

"Зубков мечтает о переезде в Италию, где у него будет больше возможностей убедить главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко взять его на Евро-2020", - пишет издание.

В нынешнем сезоне Зубков успел отметиться пятью голами, а также оформил семь результативных передач в 26 матчах.