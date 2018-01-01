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Десна – Динамо 0:1 Видео гола и обзор матча

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Динамо минимально обыграла Десну и завершило год победой. Смотрите видео обзор матча Десна - Динамо.

В рамках 18-го тура чемпионата Украины Десна дома минимально уступила киевскому Динамо . Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков.

Стоит отметить, что киевляне должны были на последних минутах матча удваивать свое преимущество, но Беньямин Вербич не реализовал пенальти.

Десна — Динамо 0:1
Гол: Цыганков, 25

На 90+5-й минуте Беньямин Вербич (Динамо) не забил пенальти (перекладина).

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря — Конопля, Калитвинцев (Кузик, 87), Домбровский (Хлебас, 71), Картушов — Филиппов (Дегтярев, 80).

Динамо: Бущан — Караваев, Попов (Кендзера, 59), Шабанов, Миколенко — Буяльский (Шапаренко, 81), Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Соль (Де Пена, 67), Вербич.

Предупреждения: Бущан — Огиря, Калитвинцев, Конопля

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Теги: Динамо Киев, десна
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