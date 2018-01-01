Десна – Динамо 0:1 Видео гола и обзор матча
Динамо минимально обыграла Десну и завершило год победой. Смотрите видео обзор матча Десна - Динамо.
В рамках 18-го тура чемпионата Украины Десна дома минимально уступила киевскому Динамо . Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков.
Стоит отметить, что киевляне должны были на последних минутах матча удваивать свое преимущество, но Беньямин Вербич не реализовал пенальти.
Десна — Динамо 0:1
Гол: Цыганков, 25
На 90+5-й минуте Беньямин Вербич (Динамо) не забил пенальти (перекладина).
Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря — Конопля, Калитвинцев (Кузик, 87), Домбровский (Хлебас, 71), Картушов — Филиппов (Дегтярев, 80).
Динамо: Бущан — Караваев, Попов (Кендзера, 59), Шабанов, Миколенко — Буяльский (Шапаренко, 81), Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Соль (Де Пена, 67), Вербич.
Предупреждения: Бущан — Огиря, Калитвинцев, Конопля
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