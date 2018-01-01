Карпаты уступили Ворскле в матче УПЛ

Команда Юрия Максимова покинула последнюю строчку турнирной таблицы.

В 18-м туре чемпионата Украины Ворскла дома обыграла Карпаты - 2:1.

Полтавская команда открыла счет на 30-й минуте матча благодаря голу Луизао. Карпаты сумели восстановить паритет еще до перерыва - отличился Александр Бойчук. Победу Ворскле принес Денис Васин, который реализовал пенальти за игру рукой Халла.

Ворскла набрала 14 очков и поднялась на 11-ю строчку в УПЛ. В свою очередь Карпаты с 11 баллами опустились на дно турнирной таблицы.

Ворскла - Карпаты 2:1

Голы: Луизао, 30, Васин, 42 (с пенальти) — Бойчук, 39

Ворскла: Ткаченко — Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Сапай — Скляр — Кане (Якубу, 84), Луизао, Стрижак (Ндиайе, 46), Ребенок — Васин (Галата, 90+3)

Карпаты: Артым — Якимец, Кучер, Халл, Дубинчак — Козак (Абукар, 46), Клец, Назарина — Кириленко, Бойчук, Лях (Деда, 61)

Предупреждения: Луизао, Пердута, Скляр — Абукар, Халл, Якимец, Кучер, Назарина