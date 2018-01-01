Динамо обыграло Десну благодаря голу Цыганкова

Киевляне вернулись на вторую строчку в УПЛ.

Киевское Динамо обыграло черниговскую Десну в матче 18-го тура чемпионата Украины.

На 25-й минуте Виктор Цыганков забил единственный гол в матче, добив мяч в ворота после удара Беньямина Вербича. В компенсированное время Вербич мог удваивать преимущество своей команды, однако не забил пенальти.

Благодаря победе Динамо вышло на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 36 очков. Десна занимает четвертую строчку (33 балла).

Десна — Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 25



На 90+5-й минуте Беньямин Вербич (Динамо) не забил пенальти (перекладина).



Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря — Конопля, Калитвинцев (Кузик, 87), Домбровский (Хлебас, 71), Картушов — Филиппов (Дегтярев, 80).



Динамо: Бущан — Караваев, Попов (Кендзера, 59), Шабанов, Миколенко — Буяльский (Шапаренко, 81), Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Соль (Де Пена, 67), Вербич.

Предупреждения: Бущан — Огиря, Калитвинцев, Конопля.