Болельщики Динамо попросили Суркисов "от***аться" от клуба

Болельщики выступили против владельцев киевской команды.

Перед матчем 18 тура чемпионата Украины между Десной и Динамо произошел необычный инцидент.

Фанаты "бело-синих" с помощью провокационного баннера обратились к братьям Суркисам. Болельщики в грубой форме попросили владельцев покинуть клуб.

Напомним, что недавно Динамо вылетело из Лиги Европы, сыграв вничью с Лугано (1:1). Кроме того, во внутреннем чемпионате Динамо потеряло практически все шансы на первое место - отрыв от лидирующего Шахтера составляет уже 14 очков.