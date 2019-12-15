Болельщики Динамо попросили Суркисов "от***аться" от клуба
Болельщики выступили против владельцев киевской команды.
Перед матчем 18 тура чемпионата Украины между Десной и Динамо произошел необычный инцидент.
Фанаты "бело-синих" с помощью провокационного баннера обратились к братьям Суркисам. Болельщики в грубой форме попросили владельцев покинуть клуб.
Напомним, что недавно Динамо вылетело из Лиги Европы, сыграв вничью с Лугано (1:1). Кроме того, во внутреннем чемпионате Динамо потеряло практически все шансы на первое место - отрыв от лидирующего Шахтера составляет уже 14 очков.
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