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Болельщики Динамо попросили Суркисов "от***аться" от клуба

Комментариев: 3
Болельщики выступили против владельцев киевской команды.
Ультрас киевского Динамо
Ультрас киевского Динамо
wbc.kiev.ua

Перед матчем 18 тура чемпионата Украины между Десной и Динамо произошел необычный инцидент.

Фанаты "бело-синих" с помощью провокационного баннера обратились к братьям Суркисам. Болельщики в грубой форме попросили владельцев покинуть клуб.

Напомним, что недавно Динамо вылетело из Лиги Европы, сыграв вничью с Лугано (1:1). Кроме того, во внутреннем чемпионате Динамо потеряло практически все шансы на первое место - отрыв от лидирующего Шахтера составляет уже 14 очков.

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Теги: Динамо Киев, Украина, УПЛ
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.12.2019, 15:55
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А по дороге домой дрочил в такси
гость  (аноним)  15.12.2019, 15:55
Оценка:  -1
гость
На корпоративе напился пиздос,во время тоста блеванул,задирал юбку сотруднице, поспал в бокал на барной стойке и орал,чтоб официант его выпил,охрана ввела меня на улицу и я попиздился с охранником. Немного стыдно теперь
гость  (аноним)  15.12.2019, 15:50
Оценка:  -1
гость
Ультрас в,отьeбитесь от дырки
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