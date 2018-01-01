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Мораес продлил контракт с Шахтером

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Жуниор Мораес подписал соглашение до 2021 года.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес продлил контракт с Шахтером.

Новое соглашение игрока рассчитано до декабря 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Голевое чутье, командная работа и заряженность на борьбу выделяют игрока и делают одним из лучших нападающих Украины. Мораес большой профессионал, и я уверен, в следующие два года он поможет нам завоевать новые титулы и трофеи", – прокомментировал Палкин подписание контракта.

Напомним, что Мораес перешел в Шахтер в июне 2018 год, перейдя из Динамо.

Украинец бразильского происхождения провел 24 матча, забив 17 голов и совершив 7 ассистов. 

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Теги: Жуниор Мораес, Шахтер
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