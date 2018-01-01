Мариуполь с минимальным счетом обыграл Олимпик

Команда Бабича ушла на зимний перерыв в Топ-6.

В матче восемнадцатого тура УПЛ Мариуполь на выезде с минимальным счетом обыграл донецкий Олимпик (1:2).

На гол Шахаба в первом тайме, гости ответили точными ударами Чурко и Путри во второй половине встречи.

Олимпик — Мариуполь 1:2

Голы: Шахаб, 49 — Чурко, 53 (с пенальти), Путря, 89

Олимпик: Крынский — Лукьянчук, Гришко, Цымбалюк — Ксенз, Политыло, Кравчук (Фабиньо, 90+1), Клименчук — Балашов, Тейшейра (Е. Пасич, 67) — Шахаб

Мариуполь: Гальчук — Быков, Яворский (Чоботенко, 77), Дава — Полегенько, Чех, Федорчук, Горбунов — Мишнев — Чурко, Топалов (Путря, 87)

Предупреждения: Крынский, Клименчук — Федорчук, Яворский, Чурко, Чех