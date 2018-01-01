Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мариуполь с минимальным счетом обыграл Олимпик

Комментариев: 0
Команда Бабича ушла на зимний перерыв в Топ-6.
Олимпик - Мариуполь
Олимпик - Мариуполь
Getty Images

В матче восемнадцатого тура УПЛ Мариуполь на выезде с минимальным счетом обыграл донецкий Олимпик (1:2).

На гол Шахаба в первом тайме, гости ответили точными ударами Чурко и Путри во второй половине встречи.

Олимпик — Мариуполь 1:2

Голы: Шахаб, 49 — Чурко, 53 (с пенальти), Путря, 89

Олимпик: Крынский — Лукьянчук, Гришко, Цымбалюк — Ксенз, Политыло, Кравчук (Фабиньо, 90+1), Клименчук — Балашов, Тейшейра (Е. Пасич, 67) — Шахаб

Мариуполь: Гальчук — Быков, Яворский (Чоботенко, 77), Дава — Полегенько, Чех, Федорчук, Горбунов — Мишнев — Чурко, Топалов (Путря, 87)

Предупреждения: Крынский, Клименчук — Федорчук, Яворский, Чурко, Чех

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь