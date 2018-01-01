Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Каштру: Если некоторые игроки будут покидать Шахтер – руководство к этому готово

Комментариев: 0
Тренер Шахтера уверен, что найдет замену игрокам, если те покинут клуб.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру после победы над Зарей в 18-м туре УПЛ ответил на вопрос, доволен ли он составом команды.

"Мы чувствуем себя стабильно, все позиции закрыты. Справа: Болбат, Бутко, Додо. Центральные защитники: Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Бондарь. Слева: Исмаили и Сиприано. Игроки есть. В чемпионате мы это показываем.

В Лиге чемпионов была задача пройти в плей-офф, не получится – есть Лига Европы. По составу мы стабильны. Если некоторые игроки будут покидать наш клуб – руководство к этому готово. На эту позицию найдем замену. Но я уверен в игроках, они мне нравятся, они профессионалы.

Наш вызов – показывать качественный футбол и хороший результат. Были моменты, где мы были лучше. В начале чемпионата мы были лучше. График очень плотный. Из-за этого немного терялось оборонительное и атакующее ДНК. Сейчас есть пауза, чтобы восстановиться", – сказал Каштру.  

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь