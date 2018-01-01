Каштру: Если некоторые игроки будут покидать Шахтер – руководство к этому готово

Тренер Шахтера уверен, что найдет замену игрокам, если те покинут клуб.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру после победы над Зарей в 18-м туре УПЛ ответил на вопрос, доволен ли он составом команды.

"Мы чувствуем себя стабильно, все позиции закрыты. Справа: Болбат, Бутко, Додо. Центральные защитники: Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Бондарь. Слева: Исмаили и Сиприано. Игроки есть. В чемпионате мы это показываем.

В Лиге чемпионов была задача пройти в плей-офф, не получится – есть Лига Европы. По составу мы стабильны. Если некоторые игроки будут покидать наш клуб – руководство к этому готово. На эту позицию найдем замену. Но я уверен в игроках, они мне нравятся, они профессионалы.

Наш вызов – показывать качественный футбол и хороший результат. Были моменты, где мы были лучше. В начале чемпионата мы были лучше. График очень плотный. Из-за этого немного терялось оборонительное и атакующее ДНК. Сейчас есть пауза, чтобы восстановиться", – сказал Каштру.