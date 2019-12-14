Шахтер с трудом обыграл Зарю

Подопечные Луиша Каштру добыли три очка против второй команды УПЛ.

Донецкий Шахтер обыграл Зарю в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины.

Матч прошел на высоких скоростях – преимущество переходило то к одной, то к другой команде. Заря предложила высокий прессинг и Шахтер принялся отвечать ей тем же.

При этом, Заря пыталась каждую атаку завершать ударом, но из шести ударов лишь один оказался в створ ворот. Да и опасности они несли немного. А вот Мораес у Шахтера должен был открывать счет, но не забил, оказавшись один с мячом перед Махарадзе.

После перерыва "горняки" перехватили инициативу и тут же открыли счет – отличился лучший бомбардир текущего чемпионата Жуниор Мораес.

Правда, Шахтер вел в счете не долго - спустя семь минут Богдан Леднев завершил отличную атаку команды и реализовал свой момент.

Концовка, как и весь матч, прошел на встречных курсах, но забили только "горняки". В контратаке вышедший на замену Тете оказался перед вратарем, обыграл Махарадзе и упал. Повтор не показал, было ли касание или Тете упал по своей воле, но главный арбитр посчитал, что было нарушение правил и назначил пенальти, который легко реализовал Марлос.

В оставшееся время луганчане так и не создали момента, чтобы сравнять счет.

Заря — Шахтер 1:2

Голы: Леднев, 61 — Мораес, 54, Марлос, 83 (с пенальти)

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко — Иванисеня — Юрченко, Кочергин, Леднев — Кабаев (Будковский, 88), Лунев (Русин, 58)

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Патрик, Маркос Антонио (Майкон, 85) — Марлос, Коваленко (Тете, 65), Коноплянка — Мораес (Дентиньо, 88)

Предупреждения: Михайличенко, Абу Ханна, Леднев, Иванисеня, Тымчик — Марлос, Алан Патрик, Мораес