Заря - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

Заря примет Шахтер в матче 18-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 14 декабря, луганская Заря примет донецкий Шахтер в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Поединок состоится в Запорожье на Славутич-Арене.

За свою историю Шахтер и Заря провели 35 матчей. “Горняки“ выиграли в 31 встрече, Заря была триумфатором в 3 поединках и 1 матч завершился вничью.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в предстоящем поединке является донецкий клуб. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “горняков“ с коэффициентом 1.61, а триумф Зари оценили в 5.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.30.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу подопечных Каштру в 1.57, а на луганский клуб здесь установили коэффициент 4.80. Ничью здесь оценили в 4.00.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Зари - 4.75, победа Шахтера - 1.57, ничья - 4.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Заря - Шахтер, которая начнется 14 декабря в 17:00 по киевскому времени.