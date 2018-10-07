Заря - Шахтер: онлайн трансляция матча чемпионата Украины

Заря примет Шахтер в рамках чемпионата Украины. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В субботу, 14 декабря, луганская Заря примет донецкий Шахтер в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Поединок состоится в Запорожье на Славутич-Арене.

Онлайн трансляция матча Заря - Шахтер будет доступна в этой новости 14 декабря, начиная с 17:00 по киевскому времени.

“Горняки“ на данный момент являются лидером турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 47 очков. Заря же идет на втором месте (34 балла), а в предыдущем туре луганчане обыграли киевское Динамо.

За свою историю Шахтер и Заря провели 35 матчей. “Горняки“ выиграли в 31 встрече, Заря была триумфатором в 3 поединках и 1 матч завершился вничью.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в предстоящем поединке является донецкий клуб.

Последние матчи Зари:

08.12.19. Динамо Киев - Заря - 1:2 (УПЛ)

30.11.19. Заря - Карпаты - 2:0 (УПЛ)

23.11.19. Александрия - Заря - 1:0 (УПЛ)

17.11.19. Днепр-1 - Заря - 2:2 (УПЛ)

10.11.19. Заря - Колос - 2:0 (УПЛ)

Последние матчи Шахтера:

11.12.19. Шахтер Донецк - Аталанта - 0:3 (групповой этап ЛЧ)

06.12.19. Шахтер Донецк - Олимпик - 3:0 (УПЛ)

01.12.19. Мариуполь - Шахтер Донецк - 1:1 (УПЛ)

26.11.19. Манчестер Сити - Шахтер Донецк - 1:1 (групповой этап ЛЧ)

22.11.19. Шахтер Донецк - Львов - 4:1 (УПЛ)

Последние очные встречи Зари и Шахтера:

14.09.19. Шахтер Донецк - Заря - 4:3 (УПЛ)

19.05.19. Заря - Шахтер Донецк - 0:1 (УПЛ)

13.04.19. Шахтер Донецк - Заря - 3:0 (УПЛ)

16.03.19. Заря - Шахтер Донецк - 0:1 (УПЛ)

07.10.18. Шахтер Донецк - Заря - 1:1 (УПЛ)