Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Заря - Шахтер: онлайн трансляция матча чемпионата Украины

Комментариев: 0
Заря примет Шахтер в рамках чемпионата Украины. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Заря - Шахтер: онлайн трансляция матча
Заря - Шахтер: онлайн трансляция матча
ФК Заря

В субботу, 14 декабря, луганская Заря примет донецкий Шахтер в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Поединок состоится в Запорожье на Славутич-Арене.

Онлайн трансляция матча Заря - Шахтер будет доступна в этой новости 14 декабря, начиная с 17:00 по киевскому времени.

“Горняки“ на данный момент являются лидером турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 47 очков. Заря же идет на втором месте (34 балла), а в предыдущем туре луганчане обыграли киевское Динамо.

За свою историю Шахтер и Заря провели 35 матчей. “Горняки“ выиграли в 31 встрече, Заря была триумфатором в 3 поединках и 1 матч завершился вничью.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в предстоящем поединке является донецкий клуб.

Последние матчи Зари:

08.12.19. Динамо Киев - Заря - 1:2 (УПЛ)
30.11.19. Заря - Карпаты - 2:0 (УПЛ)
23.11.19. Александрия - Заря - 1:0 (УПЛ)
17.11.19. Днепр-1 - Заря - 2:2 (УПЛ)
10.11.19. Заря - Колос - 2:0 (УПЛ)

Последние матчи Шахтера:

11.12.19. Шахтер Донецк - Аталанта - 0:3 (групповой этап ЛЧ)
06.12.19. Шахтер Донецк - Олимпик - 3:0 (УПЛ)
01.12.19. Мариуполь - Шахтер Донецк - 1:1 (УПЛ)
26.11.19. Манчестер Сити - Шахтер Донецк - 1:1 (групповой этап ЛЧ)
22.11.19. Шахтер Донецк - Львов - 4:1 (УПЛ)

Последние очные встречи Зари и Шахтера:

14.09.19. Шахтер Донецк - Заря - 4:3 (УПЛ)
19.05.19. Заря - Шахтер Донецк - 0:1 (УПЛ)
13.04.19. Шахтер Донецк - Заря - 3:0 (УПЛ)
16.03.19. Заря - Шахтер Донецк - 0:1 (УПЛ)
07.10.18. Шахтер Донецк - Заря - 1:1 (УПЛ)

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Заря, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, онлайн трансляция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь