Тайсон ответил Степаненко на критику

Конфликт продолжается?

Полузащитник Шахтера Тайсон высказался по поводу критики украинского полузащитника Тараса Степаненка в его сторону.

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“Критикуйте то, что вы должны критиковать, но сначала посмотрите на свои ошибки“, - написал Тайсон в Intsagram.

Напомним, Шахтер проиграл Аталанте со счетом 3:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.