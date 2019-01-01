Тайсон ответил Степаненко на критику
Конфликт продолжается?
Полузащитник Шахтера Тайсон высказался по поводу критики украинского полузащитника Тараса Степаненка в его сторону.
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“Критикуйте то, что вы должны критиковать, но сначала посмотрите на свои ошибки“, - написал Тайсон в Intsagram.
Напомним, Шахтер проиграл Аталанте со счетом 3:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.
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