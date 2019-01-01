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Степаненко обвинил Тайсона в неуважение к клубу

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Футболисты должны уважать свой клуб.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко заявил, что игроки “горняков“ должны проявлять уважение к клубу.

“Мы получаем желтые карточки за то, что некоторые отбрасывают мячи, выбивают, а потом не едут на важную игру с Зарей (прим. желтая карточка Тайсона на 95-й минуте матча против Олимпика). Это вопрос уважения к команде, к клубу и болельщикам.

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Я считаю, это неправильно. Какой бы результат ни был, нужно относиться с уважением к себе и к тому клубу, который так много для тебя сделал.

Почему некоторые люди играют с травмами, отдаются полностью и хотят что-то делать для этого клуба, даже несмотря на ошибки, а другие позволяют себе такие ситуации? Вот и получаем то, что получаем.

Но это все нужно забыть. Впереди важная игра с Зарей. Я еще раз прошу прощения у болельщиков. Опытные футболисты просто не могут делать такие ошибки - это я о себе говорю.

И надеюсь, что молодые игроки также сделают выводы из ошибок, которые они допустили“, - приводит слова Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер проиграл Аталанте со счетом 3:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Тарас Степаненко, Тайсон, Шахтер, УПЛ, Заря, футбол
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