Шахтер отказался продавать Соломона в Рому - СМИ

Римляне предложили за израильского футболиста 12 миллионов евро.

Вингер донецкого Шахтера Манор Соломон попал в сферу интересом Ромы.

Как сообщает израильское издание Sport5, римляне предложили донецкому клубу 12 миллионов евро, однако “горняки“ ответили отказом.

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По информации источника, интерес к футболисту связан, в первую очередь, с главным тренером “волков“ Паулу Фонсекой, который ранее работал в Шахтере.

В текущем сезоне Соломон провел за Шахтер 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее главный тренер Ромы Паулу Фонсека заявил, что в Украине много классных футболистов, которые могут играть в Европе.