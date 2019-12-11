Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер отказался продавать Соломона в Рому - СМИ

Комментариев: 1
Римляне предложили за израильского футболиста 12 миллионов евро.
Манор Соломон
Манор Соломон
ФК Шахтер Донецк

Вингер донецкого Шахтера Манор Соломон попал в сферу интересом Ромы.

Как сообщает израильское издание Sport5, римляне предложили донецкому клубу 12 миллионов евро, однако “горняки“ ответили отказом.

Читай также: Марлос может перейти в Рому

По информации источника, интерес к футболисту связан, в первую очередь, с главным тренером “волков“ Паулу Фонсекой, который ранее работал в Шахтере.

В текущем сезоне Соломон провел за Шахтер 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее главный тренер Ромы Паулу Фонсека заявил, что в Украине много классных футболистов, которые могут играть в Европе.

Поделись:
Теги: Манор Соломон, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, трансфер, Рома
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  11.12.2019, 15:41
Оценка:  -1
гость
Блядь Фонсека,иди нахyй,отъeбись от шахтера. Играй со своими футболерами
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь