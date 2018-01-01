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Маркевич: Больно смотреть, как играет Динамо

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Специалист разочарован игрой команды.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
footboom.com

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мнением по поводу игры Динамо и Шахтера

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“Шахтер держится на хорошем уровне. Я являюсь болельщиком Динамо с шести лет, эта команда всегда была визитной карточкой Украины, но сейчас больно смотреть, как они играют. Я помню совсем другое Динамо.

В киевском клубе на меня обижаются? Пусть обижаются, ради бога. Вы лучше докажите своей работой. Если не можем Мальме обыграть, о чем вообще речь? Это не потому, что я хочу критиковать именно их.

Я и Шахтер критикую тоже. У донецкого клуба серьезная футбольная школа, но мы не видем их воспитанников. Да, покупают хороших футболистов из Бразилии, нет вопросов.

Но “горняки“ со всей Украины собирают футболистов в свою школу, но не выпускают в основном составе“, - рассказал Маркевич для Youtube-канала Stargorod Sport.

Ранее Маркевич заявил, что Динамо перестало быть великой командой.

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Теги: Мирон Маркевич, Динамо Киев, Шахтер Донецк, УПЛ, футбол
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