Скауты Манчестер Юнайтед будут присутствовать на матче УПЛ

Скауты посетят матч Днепр-1 - Александрия .

Украинский эксперт Игорь Цыганык рассказал, что на матче Днепр-1 - Александрия будут присутствовать скауты Манчестер Юнайтед, об этом он сообщил в эфире программы Цыганык Live.

По информации журналиста, пришло официальное письмо президенту Днепр-1 с просьбой о том, чтобы были выделены билеты на матч для скаутов.

Однако, кого будут просматривать скауты английского клуба - неизвестно.

Напомним, что матч Днепр-1 - Александрия состоится в воскресенье, 15-го декабря. Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Ранее журналист сообщал, что Маркевич вернется к тренерской работе до конца года.