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Скауты Манчестер Юнайтед будут присутствовать на матче УПЛ

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Скауты посетят матч Днепр-1 - Александрия .
Игорь Цыганык
Игорь Цыганык
Олег Батрак, Спорт bigmir)net

Украинский эксперт Игорь Цыганык рассказал, что на матче Днепр-1 - Александрия будут присутствовать скауты Манчестер Юнайтед, об этом он сообщил в эфире программы Цыганык Live.

По информации журналиста, пришло официальное письмо президенту Днепр-1 с просьбой о том, чтобы были выделены билеты на матч для скаутов.

Однако, кого будут просматривать скауты английского клуба - неизвестно.

Напомним, что матч Днепр-1 - Александрия состоится в воскресенье, 15-го декабря. Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени. 

Ранее журналист сообщал, что Маркевич вернется к тренерской работе до конца года.

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Теги: Игорь Цыганык, Александрия, Днепр-1, УПЛ, футбол, Манчестер Юнайтед
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