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Защитник Динамо досрочно ушел в отпуск

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Карлос Самбрано в ближайшее время может присоединиться к перуанской команде.
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано покинул столицу Украины до начала зимнего перерыва. Футболист вернулся в Перу, сообщает elbocon.pe.

В этом сезоне Самбрано так и ни разу не сыграл за Динамо, а после прилета в аэропорт Лимы его встречали фанаты Альянса, которые ожидали свою команду с выездного матча. Болельщики предложили Карлосу присоединиться к их команде.

“Скоро все это случится со мной. Что бы ни задумал Бог - мне это нравится. Интерес со стороны Альянса всегда присутствовал“, - ответил фанатам перуанец.

Отметим, что действующий контракт Самбрано с Динамо рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Самбрано раскритиковал клуб в прямом эфире Instagram.

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Теги: футбол, Динамо, Карлос Самбрано
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