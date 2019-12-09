Защитник Динамо досрочно ушел в отпуск

Карлос Самбрано в ближайшее время может присоединиться к перуанской команде.

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано покинул столицу Украины до начала зимнего перерыва. Футболист вернулся в Перу, сообщает elbocon.pe.

В этом сезоне Самбрано так и ни разу не сыграл за Динамо, а после прилета в аэропорт Лимы его встречали фанаты Альянса, которые ожидали свою команду с выездного матча. Болельщики предложили Карлосу присоединиться к их команде.

Carlos Zambrano llegó a Lima minutos después del plantel de Alianza Lima y el hincha le pidió su llegada a Matute para 2020. “Pronto me va tocar, pronto me toca. Que sea lo que Dios quiera, yo encantado. Siempre ha habido interés“ pic.twitter.com/i9r8Q23P2B — Bruno Ortiz Jaime (@ortizjaime14) December 9, 2019

“Скоро все это случится со мной. Что бы ни задумал Бог - мне это нравится. Интерес со стороны Альянса всегда присутствовал“, - ответил фанатам перуанец.

Отметим, что действующий контракт Самбрано с Динамо рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Самбрано раскритиковал клуб в прямом эфире Instagram.