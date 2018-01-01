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Рух остался без главного тренера

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Леонид Кучук покинул львовскую команду.
Леонид Кучук
Леонид Кучук
ФК Рух

Главный тренер львовского Руха Леонид Кучук покинул команду, сообщает пресс-служба команды.

Стороны решили не продлевать сотрудничество по обоюдному согласию.

Отметим, что белорусский специалист возглавил Рух в феврале 2019 года. За это время работы он провел с командой 32 официальных матча, где добыл 18 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

На данный момент Рух с 39 очками в активе лидирует в турнирной таблице Первой лиги.

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Теги: футбол, Рух, Первая лига, Леонид Кучук
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