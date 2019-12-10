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Де Пена рассказал, при каком условии сделает тату с эмблемой Динамо

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Киевлянам необходимо выиграть Лигу Европы, чтобы хавбек сделал себе татуировку.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Карлос де Пена провел встречу с фанатами, на которой ответил на интересные вопросы.

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Так, один из болельщиков спросил, сделает ли уругваец себе татуировку с эмблемой "бело-синих", если команда выиграет Лигу Европы.

"Если выиграем, то организуем вечеринку и сделаем", - ответил на вопрос фаната Де Пена.

Ранее Карлос де Пена высказался по поводу взаимоотношений с партнером по команде Беньямином Вербичем.

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Теги: Карлос де Пена, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
zadneprohodchik    10.12.2019, 12:39
Оценка:  0
zadneprohodchik
Ahahhaha вы завтра вилетите оттуда
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