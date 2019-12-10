Де Пена рассказал, при каком условии сделает тату с эмблемой Динамо

Киевлянам необходимо выиграть Лигу Европы, чтобы хавбек сделал себе татуировку.

Полузащитник киевского Динамо Карлос де Пена провел встречу с фанатами, на которой ответил на интересные вопросы.

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Так, один из болельщиков спросил, сделает ли уругваец себе татуировку с эмблемой "бело-синих", если команда выиграет Лигу Европы.

"Если выиграем, то организуем вечеринку и сделаем", - ответил на вопрос фаната Де Пена.

Ранее Карлос де Пена высказался по поводу взаимоотношений с партнером по команде Беньямином Вербичем.