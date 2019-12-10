Де Пена: Не хочу, чтобы выбирали между мной и Вербичем

Полузащитник "бело-синих" рассказал о своей дружбе с лидером киевского Динамо.

Игрок киевского Динамо Карлос де Пена поделился своим мнением о партнере по команде Беньямине Вербиче.

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"Я хочу играть вместе с ним больше. Да, у нас одна позиция, но мы все же разные вингеры. У Беньямина правая нога, у меня - левая. У нас разная манера игры.

Думаю, это первый клуб, где меня связывает дружба с человеком, с которым я играю на одной позиции. Мне бы хотелось ,чтобы не выбирали между нами, а мы оба были в стартовом составе", - цитирует уругвайца пресс-служба Динамо.

Ранее Карлос де Пена рассказал, что наслаждается тем, что играет в Динамо.