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Де Пена: Не хочу, чтобы выбирали между мной и Вербичем

Комментариев: 2
Полузащитник "бело-синих" рассказал о своей дружбе с лидером киевского Динамо.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
ФК Динамо Киев

Игрок киевского Динамо Карлос де Пена поделился своим мнением о партнере по команде Беньямине Вербиче.

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"Я хочу играть вместе с ним больше. Да, у нас одна позиция, но мы все же разные вингеры. У Беньямина правая нога, у меня - левая. У нас разная манера игры.

Думаю, это первый клуб, где меня связывает дружба с человеком, с которым я играю на одной позиции. Мне бы хотелось ,чтобы не выбирали между нами, а мы оба были в стартовом составе", - цитирует уругвайца пресс-служба Динамо.

Ранее Карлос де Пена рассказал, что наслаждается тем, что играет в Динамо.

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Теги: Карлос де Пена, Динамо, Динамо Киев, Беньямин Вербич, чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.12.2019, 12:15
Оценка:  0
гость
Кому вы нх нужны,кроме сурка)))Звёзды,мля))))
гость  (аноним)  10.12.2019, 12:05
Оценка:  0
гость
You are the best player and you alone cannot pull the strap for all the other morons.
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