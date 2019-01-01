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Де Пена: Каждый игрок Динамо пытается вписать свое имя в историю клуба

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Полузащитник киевского клуба провел встречу с болельщиками, на которой ответил на интересующие их вопросы.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Карлом де Пена на стадионе Динамо им. Лобановского провел встречу с фанатами, на которой рассказал о своем отношении к киевскому клубу, а также о том, как стал футболистом.

“Это мечта - играть в футбол каждый день, то, что я люблю больше всего. Это было моей мечтой с детства. В Уругвае футбол - самый популярный вид спорта. Это маленькая страна, но почти каждый мальчик хочет стать футболистом.

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Это большая привилегия - стать профессиональным футболистом, потому что не у каждого это получается. И это большое испытание для меня - быть футболистом в таком большом клубе так далеко от моей родной страны. 

Я предпочитаю наслаждаться настоящим. Для меня Динамо - это очень важный клуб. Может, для вас я просто уругвайский футболист, который приехал издалека, но стараюсь дать все, что могу. Каждый игрок, который приезжает в Динамо, пытается вписать свое имя в историю клуба.

Может, я останусь здесь на много лет, может, уйду в декабре. Футбол непредсказуем. Сейчас наслаждаюсь тем, что я - игрок киевского Динамо“, - приводит слова Де Пены пресс-служба “бело-синих“.

Ранее Карлос де Пена рассказал, что в Уругвае говорят про Динамо и Украину.

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Теги: Карлос де Пена, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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