Вербич: Хотел бы быть похожим на Азара

Словенец не поддерживает последние нововведения в футболе.

Вингер Динамо Беньямин Вербич посетил фан-встречу столичного клуба и ответил на вопросы болельщиков.

“Очень рад видеть болельщиков после таких игр, как с Зарей. В этом сезоне нам не везет, но спасибо вам за поддержку. Надеюсь, дальше будет лучше.

Как я захотел стать футболистом? Мой папа был футболистом, он меня очень мотивировал. Также мы постоянно с братом дома играли в футбол. Смотрел игры Барселоны и других самых лучших команд.

Самый запоминающий матч? Было очень много хороших игр. Но самая запоминающаяся - с Шахтером в прошлом сезоне, когда мы выиграли. Тогда на стадион пришло много болельщиков. Хорошо играть при такой атмосфере. Хотелось бы, чтобы и в четверг на Лугано было не меньше 30 тысяч.

Хотел бы я поиграть в клубе из топ-5 чемпионатов? Мечта каждого футболиста - играть в команде из топ-5 чемпионатов, но в футболе никогда не знаешь, что будет. Мы играем за Динамо и думаем только о Динамо.

Как отношусь к последним нововведениям в футболе? Систему VAR не поддерживаю. Если бы забил гол на 93-й минуте и его отменили, то не знаю, что делал бы. Футбол был бы лучше без VAR.

Во сколько лет забил первый гол в профессиональной карьере? Мне было около 18 лет. Забил в Словении левой ногой.

Какие у вас отношения с Карлосом де Пеной за границами поля? Мы на футбольном поле конкуренты, но я его уважаю как футболиста, он умный, у него очень хорошая левая нога. Но мы друзья. Конкуренция - это хорошо, ты стараешься выкладываться больше, чем надо. Когда пришел Карлос, я стал лучшим игроком, чем был.

Подарки болельщиков? Всегда приятно получать подарки от фанатов, все храню.

С кого брал пример, когда только начинал играть на профессиональном уровне? С Лионеля Месси. Для меня он - лучший футболист в мире. Нравится Азар, хотел бы быть похожим на него.

Как я морально восстанавливаюсь после матчей? После матчей с Зарей и Мальме у меня было много нервов, потому что хотел помогать команде до последней минуты.

Вы знаете, что я играю сердцем и после таких игр тяжело восстановить ментальное здоровье. После таких матчей не могу спать, но просыпаешься и думаешь, что нужно забыть и идти дальше, учитывая что через два дня важная игра.

Самый большой мотиватор? Семья, друзья. После игр созваниваюсь с папой, он дает советы. Всегда с ним хорошо поговорить и с мамой тоже самое. Они дают мне силы, чтобы двигаться вперед.

Если бы я стал президентом футбольной команды, кого подписал бы? Месси, Карлоса де Пену и Вербича“, - цитирует футболиста клубный сайт Динамо.

Ранее Беньямин Вербич рассказал о своей адаптации в Украине.