Авторитетная компания отметила игру бразильского полузащитника.

Футболист Шахтера Тайсон попал в топ-25 лучших игроков европейских чемпионатов по версии InStat в сезоне 2019/2020.

Бразильский полузащитник занял 24-ю строчку, набрав при этом 333 очка.

Лидером рейтинга стал футболист Барселоны Лионель Месси (401), вторую строчку занял Хаким Зиеш (377). Тройку лидеров замкнул Килиан Мбаппе (366).

Отметим, что Тайсон стал лучшим игроком Украины в 2019 году

Напомним, что Пятов стал лучшим голкипером квалификации Евро-2020 по версии InStat.