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Цыганык: Что это за защитники в Динамо, которых можно убрать на одном замахе?

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Эксперт жестко раскритиковал Динамо за игру с Зарей.
Виктор Цыганык
Виктор Цыганык
witter.com/tsyganyk

Украинский эксперт Игорь Цыганык поделился мнением по поводу поражения киевского Динамо от луганской Зари в рамках чемпионата Украины.

“Заря одержала победу по делу. Михайличенко открыл счет в начале поединке, и это было словно ведро холодной воды на голову. Гол вышел абсолютно заслуженным.

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Снова отыграли хорошо два бывших динамовца - Громов и Михайличенко, которые оказались не нужны киевлянам. Далее должен был забивать Хомченовский.

Динамо же, играя дома в матче, в котором нужно подтвердить статус команды, претендующей на второе место, создало первый момент на 21 минуте. 

Второй гол Зари: снова долгий пас за голову защитнику киевлян, все бегут, и Хомченовский забивает. Он легко убирает на замахе всю защиту киевлян.

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Что это за защитники, которых можно убрать на одном замахе? Это киевское Динамо и квалификация футболистов не может быть такой, что их убирают под себя одним замахом.

Фантастическая мотивация была у Громова, Тымчика, Михайличенко. Если бы играли еще Леднев и Русин, думаю, Динамо могло получить все пять голов в этой встрече.

Повторюсь, Заря выиграла абсолютно справедливо. Могла выиграть и с большим счетом“, - рассказал Цыганык в программе Профутбол на канале 2+2.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Игорь Цыганык, Динамо Киев, Заря, УПЛ, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  09.12.2019, 17:52
Оценка:  0
гость
Моё любимое Динамо стало "дыркой"...
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