Шевчук: Игроки Динамо играют так, словно им включают Песняры

Экс-футболист сравнил выступление киевлян с музыкальными исполнителями.

Известный экс-игрок донецкого Шахтера Вячеслав Шевчук, ныне работающий экспертом, высказался по поводу выступления киевского Динамо в матче против Зари в рамках 17-го тура УПЛ.

"Очень важный матч будет с Лугано, как был и с Зарей. Проигрывают Лугано - остаются без Лиги Европы.

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У меня ощущение, что футболистам Зари включают современную музыку, например, Zivert, они балдеют и кайфуют от своей игры. А Динамо, словно включают Песняры, вот они так и играют, и мучаются. Они страдают, нет ни модели, ни игры", - сказал Шевчук в эфире программы Великий футбол на телеканале Футбол 1.

Напомним, киевское Динамо проиграло Заре со счетом 1:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Отметим, что матч Лиги Европы Динамо - Лугано состоится в четверг, 12 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.