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Беседин и Леднев - в топ-10 лучших молодых бомбардиров Европы

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Игроки Зари и Динамо на данный момент имеют по 8 голов в чемпионате Украины.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Портал football365.com опубликовал рейтинг лучших молодых бомбардиров европейских чемпионатов.

В рейтинг попали футболисты, которые не старше 23 лет, и выступают в десяти лучших лигах Европы.

В топ-10 лучших игроков попали два представителя чемпионата Украины - форвард Динамо Артем Беседин и полузащитник Зари Богдан Леднев.

Топ-10 лучших бомбардиров европейских чемпионатов:

  1. Тимо Вернер (РБ Лейпциг, Германия) - 15 голов
  2. Тэмми Абрахам (Челси, Англия) - 11 голов
  3. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед, Англия) - 10 голов
  4. Александр Соболев (Самара, Россия) - 10 голов
  5. Мусса Дембеле (Лион, Франция) - 10 голов
  6. Джонатан Дэвид (Гент, Бельгия) - 9 голов
  7. Виктор Осимхен (Лиль, Франция) - 9 голов
  8. Лаутаро Мартинес (Интер, Италия) - 8 голов
  9. Богдан Леднев (Заря Луганск, Украина) - 8 голов
  10. Артем Беседин (Динамо Киев, Украина) - 8 голов

Отметим, что Заря и Динамо в минувший уик-энд провели матч 17-го тура УПЛ, в котором киевляне потерпели поражение со счетом 1:2.

Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Богдан Леднев, Заря, Заря Луганск, Артем Беседин, Динамо, Динамо Киев, футбол, бомбардир
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