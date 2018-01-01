Беседин и Леднев - в топ-10 лучших молодых бомбардиров Европы

Игроки Зари и Динамо на данный момент имеют по 8 голов в чемпионате Украины.

Портал football365.com опубликовал рейтинг лучших молодых бомбардиров европейских чемпионатов.

В рейтинг попали футболисты, которые не старше 23 лет, и выступают в десяти лучших лигах Европы.

В топ-10 лучших игроков попали два представителя чемпионата Украины - форвард Динамо Артем Беседин и полузащитник Зари Богдан Леднев.

Топ-10 лучших бомбардиров европейских чемпионатов:

Тимо Вернер (РБ Лейпциг, Германия) - 15 голов Тэмми Абрахам (Челси, Англия) - 11 голов Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед, Англия) - 10 голов Александр Соболев (Самара, Россия) - 10 голов Мусса Дембеле (Лион, Франция) - 10 голов Джонатан Дэвид (Гент, Бельгия) - 9 голов Виктор Осимхен (Лиль, Франция) - 9 голов Лаутаро Мартинес (Интер, Италия) - 8 голов Богдан Леднев (Заря Луганск, Украина) - 8 голов Артем Беседин (Динамо Киев, Украина) - 8 голов

Отметим, что Заря и Динамо в минувший уик-энд провели матч 17-го тура УПЛ, в котором киевляне потерпели поражение со счетом 1:2.

Смотрите видео голов и обзор этого поединка.