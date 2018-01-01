Беседин и Леднев - в топ-10 лучших молодых бомбардиров Европы
Игроки Зари и Динамо на данный момент имеют по 8 голов в чемпионате Украины.
Портал football365.com опубликовал рейтинг лучших молодых бомбардиров европейских чемпионатов.
В рейтинг попали футболисты, которые не старше 23 лет, и выступают в десяти лучших лигах Европы.
В топ-10 лучших игроков попали два представителя чемпионата Украины - форвард Динамо Артем Беседин и полузащитник Зари Богдан Леднев.
Топ-10 лучших бомбардиров европейских чемпионатов:
- Тимо Вернер (РБ Лейпциг, Германия) - 15 голов
- Тэмми Абрахам (Челси, Англия) - 11 голов
- Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед, Англия) - 10 голов
- Александр Соболев (Самара, Россия) - 10 голов
- Мусса Дембеле (Лион, Франция) - 10 голов
- Джонатан Дэвид (Гент, Бельгия) - 9 голов
- Виктор Осимхен (Лиль, Франция) - 9 голов
- Лаутаро Мартинес (Интер, Италия) - 8 голов
- Богдан Леднев (Заря Луганск, Украина) - 8 голов
- Артем Беседин (Динамо Киев, Украина) - 8 голов
Отметим, что Заря и Динамо в минувший уик-энд провели матч 17-го тура УПЛ, в котором киевляне потерпели поражение со счетом 1:2.
Смотрите видео голов и обзор этого поединка.
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