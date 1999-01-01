Матч Динамо - Заря стал самым посещаемым в 17-м туре УПЛ
В рамках чемпионата Украины по футболу состоялись шесть матчей, которые посетили 17 805 болельщиков.
В минувший уик-энд в рамках 17-го тура чемпионата Украины состоялись шесть поединков. Как сообщает официальный сайт УПЛ, эти матчи посетили 17 805 зрителей.
Самая высокая посещаемость была зафиксирована в Киеве на НСК Олимпийский на поединке между Динамо и Зарей (1:2) - 8 814 болельщиков.
А вот худшая посещаемость была в Александрии на матче Александрия - Ворскла (3:0) - 911 человек. Всего лишь на несколько болельщиков было больше во Львове на матче Карпаты - Десна - 923 фаната.
|Матч
|Количество зрителей
|Динамо - Заря
|8 814
|Мариуполь - Львов
|2 987
|Шахтер - Олимпик
|2 372
|Колос - Днепр-1
|1 798
|Карпаты - Десна
|923
|Александрия - Ворскла
|911
|В среднем за матч:
|2 968
|Всего за тур:
|17 805
|Всего за чемпионат:
|461 961
Напомним, в 16-м туре УПЛ самым посещаемым стал матч Мариуполь - Шахтер.
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