Матч Динамо - Заря стал самым посещаемым в 17-м туре УПЛ

В рамках чемпионата Украины по футболу состоялись шесть матчей, которые посетили 17 805 болельщиков.

В минувший уик-энд в рамках 17-го тура чемпионата Украины состоялись шесть поединков. Как сообщает официальный сайт УПЛ, эти матчи посетили 17 805 зрителей.

Самая высокая посещаемость была зафиксирована в Киеве на НСК Олимпийский на поединке между Динамо и Зарей (1:2) - 8 814 болельщиков.

А вот худшая посещаемость была в Александрии на матче Александрия - Ворскла (3:0) - 911 человек. Всего лишь на несколько болельщиков было больше во Львове на матче Карпаты - Десна - 923 фаната.

Матч Количество зрителей Динамо - Заря 8 814 Мариуполь - Львов 2 987 Шахтер - Олимпик 2 372 Колос - Днепр-1 1 798 Карпаты - Десна 923 Александрия - Ворскла 911 В среднем за матч: 2 968 Всего за тур: 17 805 Всего за чемпионат: 461 961

Напомним, в 16-м туре УПЛ самым посещаемым стал матч Мариуполь - Шахтер.