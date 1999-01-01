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Матч Динамо - Заря стал самым посещаемым в 17-м туре УПЛ

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В рамках чемпионата Украины по футболу состоялись шесть матчей, которые посетили 17 805 болельщиков.
Матч Динамо - Заря - самый посещаемый в 17-м туре УПЛ
Матч Динамо - Заря - самый посещаемый в 17-м туре УПЛ
ФК Динамо Киев

В минувший уик-энд в рамках 17-го тура чемпионата Украины состоялись шесть поединков. Как сообщает официальный сайт УПЛ, эти матчи посетили 17 805 зрителей.

Самая высокая посещаемость была зафиксирована в Киеве на НСК Олимпийский на поединке между Динамо и Зарей (1:2) - 8 814 болельщиков.

А вот худшая посещаемость была в Александрии на матче Александрия - Ворскла (3:0) - 911 человек. Всего лишь на несколько болельщиков было больше во Львове на матче Карпаты - Десна - 923 фаната.

МатчКоличество зрителей
Динамо - Заря8 814
Мариуполь - Львов2 987
Шахтер - Олимпик2 372
Колос - Днепр-11 798
Карпаты - Десна923
Александрия - Ворскла911
В среднем за матч:2 968
Всего за тур:17 805
Всего за чемпионат:461 961

Напомним, в 16-м туре УПЛ самым посещаемым стал матч Мариуполь - Шахтер.

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Источник: upl.ua

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