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Скрипник - лучший тренер 17 тура чемпионата Украины

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Подопечные украинского специалиста добыли выездную победу над Динамо.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
УПЛ

Наставник Зари Виктор Скрипник получил звание лучшего тренера 17 тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

Эксперты поставили украинскому специалисту оценку 4,8 балла. Подопечные Скрипника в выездном поединке обыграли Динамо (2:1).

Напомним, что лучшим тренером 16 тура чемпионата Украины стал Александр Рябоконь.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Заря.

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Теги: футбол, Виктор Скрипник, Заря, УПЛ
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