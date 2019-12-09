Михайличенко: Прошу прощения за поражение от Зари

Наставник киевлян отметил, что его подопечные проявили характер.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от Зари (1:2) в матче 17 тура чемпионата Украины.

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“Прошу прощения за этот результат.

Хотя команда, оставшись вдесятером, все-таки показала свой характер и свое желание, свое несогласие с тем ходом событий, который был“, - заявил украинский специалист в эфире ПроФутбол.

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