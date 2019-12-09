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Михайличенко: Прошу прощения за поражение от Зари

Комментариев: 2
Наставник киевлян отметил, что его подопечные проявили характер.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от Зари (1:2) в матче 17 тура чемпионата Украины.

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“Прошу прощения за этот результат.

Хотя команда, оставшись вдесятером, все-таки показала свой характер и свое желание, свое несогласие с тем ходом событий, который был“, - заявил украинский специалист в эфире ПроФутбол.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Заря.

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Теги: футбол, Алексей Михайличенко, Динамо, Заря, УПЛ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.12.2019, 10:51
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гость
Потрібно займатися з командою а не бухать знею.
SEMPENTY    09.12.2019, 10:19
Оценка:  0
SEMPENTY
Дебилизм они проявили, а не характер. Такую команду как "Зоря" надо впятером обыгрывать. Иди сажай картошку-тренер...
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