"Чего вы так играете, бл**ь?": Милевский эмоционально отреагировал на поражение Динамо

Футболист остался недоволен игрой своей бывшей команды.

Киевское Динамо в меньшинстве уступило луганской Заре (1:2) в рамках 17 тура чемпионата Украины.

Примечательно, что поединок посетил экс-нападающий "бело-синих" Артем Милевский.

После финального свистка в подтрибунном помещении украинец выразил недовольство игрой своей бывшей команды, обратившись к Виталию Буяльскому: "Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на**й играете здесь?".

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