Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Чего вы так играете, бл**ь?": Милевский эмоционально отреагировал на поражение Динамо

Комментариев: 1
Футболист остался недоволен игрой своей бывшей команды.
Артем Милевский
Артем Милевский
ФК Динамо-Брест

Киевское Динамо в меньшинстве уступило луганской Заре (1:2) в рамках 17 тура чемпионата Украины. 

Примечательно, что поединок посетил экс-нападающий "бело-синих" Артем Милевский.

После финального свистка в подтрибунном помещении украинец выразил недовольство игрой своей бывшей команды, обратившись к Виталию Буяльскому: "Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на**й играете здесь?".

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Заря.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Артем Милевский, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
zadneprohodchik    09.12.2019, 09:11
Оценка:  0
zadneprohodchik
с тебя пример берут, бухают видимо постоянно в говно. а дырка давно дно их никто не смотрит давно
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь