Скрипник: Заря заслужила три очка

Специалист отметил, что план луганчан на игру сработал на все 100%.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над Динамо (2:1) в матче 17 тура УПЛ.

"В Киеве не всегда выигрываешь. Команда рада той победе, которую сегодня одержала. Не скажу, что она была случайная. У нас был план на игру, который сработал на все 100%. Стараемся играть в футбол, смотрим на себя, а не на соперника.

Нам известны сильные стороны Динамо. Хотели играть в свою игру, где-то рисковали. Но мы не ставили автобусов. У нас в команде не знают, что это такое. Всегда стараемся играть смело.

Рады трем очкам. Ничего нет в футболе невозможного. Один из важнейших факторов - это психология. Все команды когда-то проигрывают, и Динамо - не исключение. Приятно обыгрывать соперника на его поле. Жалко, что чемпионат не заканчивается на этом матче. Еще впереди много игр, но скажу, что мы хотим быть на том месте, где сейчас находимся", - приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

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