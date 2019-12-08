Михайличенко: Сегодня у многих не получалась игра, других комментариев нет

Алексей Михайличенко прокомментировал поражение Динамо.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко попытался объяснить результат матча киевлян против Зари, который завершился поражением для "бело-синих".

Наставник назвал причины неудачного матча.

"Первая причина в том, что мы не смогли выполнить то, что задумали, а соперник смог. Говорить, что счет не по игре, нельзя. Скорее всего, на другой результат мы сегодня не наиграли. Бывает такое, что не идет игра у одного-двух игроков, такое случается. Но сегодня, мне кажется, она не получилась у очень многих. У меня нет других комментариев.

Реализация – очень важна, но это не главное. По самой игре было видно, что мы не смогли выполнить то, что задумали. Я лишь благодарен ребятам, что они, оставшись вдесятером, нашли в себе силы, характер и боролись до конца, пытались изменить результат. К сожалению, нам это не удалось", - цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

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