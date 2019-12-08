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Динамо - Заря - 1:2 Видео голов и обзор матча

Комментариев: 3
Киевляне не смогли обыграть Зарю в домашнем поединке.
Динамо - Заря - 1:2
Динамо - Заря - 1:2
ФК Динамо Киев

В центральном матче 17-го тура чемпионата Украины Динамо потерпело домашнее поражение от Зари - 1:2.

Гости отметились забитым мячом уже на старте встречи - постарался Богдан Михайличенко. На 22-й минуте динамовцы сравняли счет благодаря точному удару Беньямина Вербича. В начале второго тайма Динамо осталось в меньшинстве, после чего луганчане забили свой второй гол.

Смотрите видеообзор этого поединка:

Динамо — Заря 1:2
Голы: Вербич, 22 — Михайличенко, 6, Хомченовский, 56

Динамо: Бойко — Караваев, Кадар, Попов, Кендзера — Буяльский, Сидорчук, Шапаренко (Шабанов, 57) — Цыганков, Беседин (Де Пена, 65), Вербич

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна (Арвеладзе, 75), Чеберко, Михайличенко (Вернидуб, 58) — Иванисеня (Лунев, 80) — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Кабаев, Громов

Предупреждения: Кадар, Сидорчук — Чеберко, Хомченовский

Удаление: Кадар, 52 (вторая желтая карточка)

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Теги: Динамо Киев, Заря, УПЛ
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    08.12.2019, 21:08
Оценка:  0
zadneprohodchik
Ахахах понабирал суркис шлака вот и результат
гость  (аноним)  08.12.2019, 21:07
Оценка:  0
гость
When I was young, we went to Dynamo matches and were proud that in Kiev there is such an invincible team. And today, the paissy brigadier destroyed her. He must die, this is a diagnosis.
гость  (аноним)  08.12.2019, 20:56
Оценка:  0
гость
Биатлон: Кубок Мира 2019/2020 - Украина на 6-ом месте, казламордые на 8-ом месте. Слава Украинским биатлонистам.
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