Динамо в меньшинстве проиграло Заре

Подопечные Виктора Скрипника добыли выездную победу над киевлянами (2:1).

Киевское Динамо на своем стадионе уступило луганской Заре в центральном матче 17-го тура чемпионата Украины.

Заря очень мощно начала матч и за первые 15 минут могла раз пять отправить мяч в ворота киевлян.

Уже на второй минуте Артем Громов слева ворвался в штрафную площадь киевлян и выдал великолепный пас под удар набегающему Владиславу Кабаеву. Тот пробивал с линии вратарской, но мяч попал в перекладину.

Через три минуты снова в центре внимания оказались Громов и Кабаев, однако выбежав вдвоем на одного защитника, неудачно распорядились мячом.

На шестой минуте Заря повела в счете. Громов зряче нашел точным пасом на линии штрафной Богдана Михайличенко, который обыграл Попова и пробил под Бойко.

Лишь после пропущенного мяча Динамо начало проводить свои атаки – на 16-й минуте в руки Шевченко из-за пределов штрафной пробил Сидорчук.

Заря отметила еще моментами. Дмитрий Хомченовский и Артем Громов не смогли переиграть Дениса Бойко, а затем после красивой комбинации с участием пяти футболистов луганчан Хомченовский пробил над перекладиной.

И в этот момент Динамо неожиданно забило. Кендзера справа навесил мяч в район вратарской площадки, где выше всех выпрыгнул Беньямин Вербич и головой точно пробил в правый нижний угол ворот - Никита Шевченко только взглядом проводил мяч, который оказался в сетке.

Далее игра пошла на встречных курсах. Несколько раз гости снова опасно убегали в контратаки, но довести их до логического завершения не смогли, а у Динамо мог забивать Беседин, но пробил в перекладину.

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Второй тайм начался для хозяев поля с неприятностей. Тамаш Кадар не по правилам остановил Артема Громова, арбитр показал венгру вторую желтую карточку в матче и отправил его в раздевалку.

Пока тренерский штаб киевлян готовил замену, Заря оформила второй мяч – Михайличенко записал на свой счет результативную передачу на Дмитрия Хомченовского, который красиво обыграл Кендзеру и пробил в ближний угол.

Динамовцы в меньшинстве старались сравнять счет. Причем несколько раз атаковали они достаточно опасно, но в завершающей стадии им чего-то не хватало. Ближе всего к успеху киевские футболисты были на 73-й минуте, когда Карлос Де Пена с близкого расстояния головой попал мячом в перекладину.

В ответ Заря ответила выстрелом Кочергина в перекладину и еще несколькими опасными моментами у ворот Бойко, но больше забитых мячей зрители не увидели.

Заря обыграла Динамо и вышла на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины. А киевляне опустились на четвертую, пропустив вперед еще и Десну, которая имеет столько же баллов, но занимает позицию выше по дополнительным показателям. В следующем туре Динамо на выезде сыграет против Десны, но перед этим в четверг матч в Лиге Европы против Лугано, где команду Михайличенко устроит только победа.

Динамо — Заря 1:2

Голы: Вербич, 22 — Михайличенко, 6, Хомченовский, 56

Динамо: Бойко — Караваев, Кадар, Попов, Кендзера — Буяльский, Сидорчук, Шапаренко (Шабанов, 57) — Цыганков, Беседин (Де Пена, 65), Вербич

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна (Арвеладзе, 75), Чеберко, Михайличенко (Вернидуб, 58) — Иванисеня (Лунев, 80) — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Кабаев, Громов

Предупреждения: Кадар, Сидорчук — Чеберко, Хомченовский

Удаление: Кадар, 52 (вторая желтая карточка)