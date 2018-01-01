Карпаты - Десна 2:6 Видео голов и обзор матча УПЛ
В рамках 17-го тура чемпионата Украины черниговская Десна на выезде разгромила Карпаты - 6:2.
Уже первом тайме зрители увидели три забитых гола - точными ударами отличились Максим Имереков, а также Егор Назарина и Александр Филиппов, которые отметились голами с пенальти.
Во второй половине встречи “ северяне“ только развили свое преимущество благодаря усилиям Дмитрия Хлебаса, Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова. Голом за Карпаты отметился Александр Бойчук.
Смотрите видеообзор этого матча:
Карпаты — Десна 2:6
Голы: Назарина, 17 (с пенальти), Бойчук, 64 — Имереков, 3, Филиппов, 16 (с пенальти), 89, Калитвинцев, 51, 80, Хлебас, 77
Карпаты: Кудрик — Веремиенко, Кучер (Артым, 60), Халл — Назарина — Мартинс, Клец, Ди Франко (Лях, 46), Дубинчак — Бойчук, Гуцуляк (Деда, 68)
Десна: Литовка — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — А. Фаворов, Огиря — Калитвинцев (Дегтярев, 84), Хлебас (Конопля, 87), Кузик (Картушов, 74) — Филиппов
Предупреждения: Мартинс, Дубинчак, Веремиенко — А. Фаворов
Удаление: Кудрик, 57 (фол последней надежды)
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