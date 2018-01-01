Карпаты - Десна 2:6 Видео голов и обзор матча УПЛ

"Северяне" отгрузили в ворота хозяев поля сразу шесть мячей.

В рамках 17-го тура чемпионата Украины черниговская Десна на выезде разгромила Карпаты - 6:2.

Уже первом тайме зрители увидели три забитых гола - точными ударами отличились Максим Имереков, а также Егор Назарина и Александр Филиппов, которые отметились голами с пенальти.

Во второй половине встречи “ северяне“ только развили свое преимущество благодаря усилиям Дмитрия Хлебаса, Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова. Голом за Карпаты отметился Александр Бойчук.

Смотрите видеообзор этого матча:

Карпаты — Десна 2:6

Голы: Назарина, 17 (с пенальти), Бойчук, 64 — Имереков, 3, Филиппов, 16 (с пенальти), 89, Калитвинцев, 51, 80, Хлебас, 77

Карпаты: Кудрик — Веремиенко, Кучер (Артым, 60), Халл — Назарина — Мартинс, Клец, Ди Франко (Лях, 46), Дубинчак — Бойчук, Гуцуляк (Деда, 68)

Десна: Литовка — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — А. Фаворов, Огиря — Калитвинцев (Дегтярев, 84), Хлебас (Конопля, 87), Кузик (Картушов, 74) — Филиппов

Предупреждения: Мартинс, Дубинчак, Веремиенко — А. Фаворов

Удаление: Кудрик, 57 (фол последней надежды)