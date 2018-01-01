Яремчук: Очень хочется, чтобы украинцы Гента сохранили форму до чемпионата Европы

Роман также заметил, что украинские футболисты очень работящие на поле.

В рамках чемпионата Бельгии Гент переиграл Зюльте Варегем со счетом 2:0, а оба гола забили украинцы - Роман Безус и Роман Яремчук. Последний высказался касательно результата и прокомментировал грядущее Евро-2020.

"Мне нравится забивать, однако важнее, что мы заработали очки и остались на второй строчке. Два моих гола отменили? Такое бывает.

Забивали украинцы? Да, мы такие, работящие. Мы желаем доказывать это фанатам и клубу. Очень хотим сохранить нашу форму, это очень важно для чемпионата Европы-2020", - приводит слова игрока клубный сайт Гента.

Для Яремчука это уже 10 гол в сезоне за бельгийский клуб в текущем сезоне.