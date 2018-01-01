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Шахтер - Олимпик 3:0 видео голов и обзор матча УПЛ

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"Горняки" не испытали проблем в поединке против Олимпика.

Шахтер - Олимпик: видео голов
Шахтер - Олимпик: видео голов
ФК Шахтер Донецк

В матче семнадцатого тура чемпионата Украины Шахтер в донецком дерби уверенно обыграл Олимпик (3:0).

Голами в стане "горняков" отметились Матвиенко, Марлос и Исмаили, а вот гости так и не смогли поразить ворота соперника.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Олимпик:

Шахтер - Олимпик 3:0
Голы: Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик (Маркос Антонио, 87), Степаненко - Тете (Марлос, 68), Коваленко (Соломон, 82), Тайсон - Мораес.

Олимпик: Крынский - Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук - Завийский (Фабиньо, 63), Цымбалюк, Политыло - Имери, Балашов (Г. Пасич, 72) - Шахаб (Джеффри, 81).

Предупреждения: Тайсон - Ксенз, Политыло.

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