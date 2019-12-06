Стали известны дата и место проведения матча Польша - Украина

Команды проведут спарринг в рамках подготовки к Евро-2020.

Польский футбольный союз утвердил проведение товарищеского матча между сборными Польши и Украины, сообщает УАФ.

Поединок состоится 31 марта в городе Хожув, а не в Варшаве, как сообщалось ранее.

Кроме того, в рамках подготовки в чемпионату Европы сборная Украины планирует провести спарринг против команды Франции 27 марта.

Ознакомьтесь также с расписанием национальной команды на Евро-2020.