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Стали известны дата и место проведения матча Польша - Украина

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Команды проведут спарринг в рамках подготовки к Евро-2020.
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
Getty Images

Польский футбольный союз утвердил проведение товарищеского матча между сборными Польши и Украины, сообщает УАФ.

Поединок состоится 31 марта в городе Хожув, а не в Варшаве, как сообщалось ранее.

Кроме того, в рамках подготовки в чемпионату Европы сборная Украины планирует провести спарринг против команды Франции 27 марта.

Ознакомьтесь также с расписанием национальной команды на Евро-2020.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, сборная Польши по футболу
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