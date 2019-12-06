Стали известны дата и место проведения матча Польша - Украина
Команды проведут спарринг в рамках подготовки к Евро-2020.
Польский футбольный союз утвердил проведение товарищеского матча между сборными Польши и Украины, сообщает УАФ.
Поединок состоится 31 марта в городе Хожув, а не в Варшаве, как сообщалось ранее.
Кроме того, в рамках подготовки в чемпионату Европы сборная Украины планирует провести спарринг против команды Франции 27 марта.
Ознакомьтесь также с расписанием национальной команды на Евро-2020.
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