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Шахтер крупно обыграл Олимпик

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"Горняки" не оставили шансов своему сопернику в донецком дерби.
Шахтер победил Олимпик
Шахтер победил Олимпик
ФК Шахтер Донецк

В рамках матча 17 тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер расправился с Олимпиком.

Подопечные Луиша Каштру забили три безответных гола в ворота соперника. 

Шахтер - Олимпик 3:0
Голы: 1:0 - 4 Матвиенко, 2:0 - 77 Марлос, 3:0 - 90 Исмаили.

Шахтер - Пятов, Кривцов, Исмаили, Додо, Матвиенко, Коваленко (Соломон, 82), Степаненко, Тайсон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 88), Тете (Марлос, 68), Мораес.

Олимпик - Крынский, Гришко, Цымбалюк, Клименчук, Лукьянчук, Завийский (Фабиньо, 63), Ксенз, Политыло, Балашов (Пасич, 72), Захеди (Чарльз, 81), Имери.

Предупреждения: Ксенз (13), Политыло (90), Тайсон (90).

Таким образом, “горняки“ с 47 пунктами в активе возглавляют турнирную таблицу УПЛ.

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Теги: футбол, Шахтер, Олимпик, УПЛ
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