Динамо Киев - Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

Киевское Динамо примет Зарю в матче чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 8 декабря, киевское Динамо сыграет с луганской Зарей в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

По итогам 16-ти туров киевляне занимают вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 33 очка. Заря идет на третьем месте, набрав 31 балл. Так что для обеих команд этот поединок крайне важен в турнирном плане.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния являются подопечные Михайличенко. Так, в компании Parimatch принимают ставки на киевлян с коэффициентом 1.39, в то время как триумф Зари оценили в 7.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.20.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из bet365, которые установили следующие котировки на этот поединок: победа Динамо - 1.36, победо Зари - 6.50, ничья - 4.75.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Заря, которая начнется 8 декабря в 17:00 по киевскому времени.