Попов - о матче с Зарей: Будет хорошая и сложная игра

Защитник киевского клуба прокомментировал предстоящий матч чемпионата Украины.

В рамках 17-го тура УПЛ киевскому Динамо предстоит сыграть на своем поле с луганской Зарей. Своими ожиданиями от поединка поделился защитник "бело-синих" Денис Попов.

"Будет хорошая и сложная игра. В матче с Зарей нам нужна только победа, ведь соперники находятся недалеко от нас в турнирной таблице.

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Арендованные футболисты у Динамо? Это хорошие игроки. Некоторые из них не имеют права играть в матче против Динамо, а те, которые смогут выйти на поле, думаю, захотят себя проявить", - цитирует Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо - Заря состоится в воскресенье, 8 декабря, в 17:00 по киевскому времени.

Ранее ожиданиями от поединка поделился защитник Динамо Александр Караваев.