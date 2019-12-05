Ярославский: Буду топить только за Металлист

Украинского олигарха не интересуют другие проекты.

Бывший президент Металлиста Александр Ярославский заявил, что его не интересуют Металлист-1925.

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“Я же говорил, что я - человек последовательный. Я сказал - за Металлист, значит, будем топить только за Металлист.

Если гипотетически, то может вернется. Металлист 1925 - нет, я уже отвечал на этот вопрос.

В Металлисте 1925 есть ребята, которые занимаются клубом, и они молодцы, что занимаются этим проектом“, - приводит слова Ярославского Sport.ua.

Ранее сообщалось, что Маркевич может возглавить зарубежный клуб.