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Ярославский: Буду топить только за Металлист

Комментариев: 1
Украинского олигарха не интересуют другие проекты.
Александр Ярославский
Александр Ярославский
footballua.tv

Бывший президент Металлиста Александр Ярославский заявил, что его не интересуют Металлист-1925.

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“Я же говорил, что я - человек последовательный. Я сказал - за Металлист, значит, будем топить только за Металлист.

Если гипотетически, то может вернется. Металлист 1925 - нет, я уже отвечал на этот вопрос.

В Металлисте 1925 есть ребята, которые занимаются клубом, и они молодцы, что занимаются этим проектом“, - приводит слова Ярославского Sport.ua.

Ранее сообщалось, что Маркевич может возглавить зарубежный клуб.

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Теги: Александр Ярославский, Металлист, УПЛ, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
elvis-kong    05.12.2019, 22:52
Оценка:  0
elvis-kong
ну так помоги металисту ,
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