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Гомес: Приятно стать лучшим тренером месяца, но не особо заинтересован в этом

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Индивидуальные награды не интересны специалисту.
Висенте Гомес
Висенте Гомес
ФК Олимпик Донецк

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес прокомментировал полученную награду лучшему тренеру УПЛ в ноябре.

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“Не особо заинтересован в подобных званиях, как тренер месяца в УПЛ.

Я сфокусирован только на задачах, которые поставлены передо мной и командой. Важнее, чтобы игроки улучшали игру, достигали результата, вот тогда я буду счастлив.

Все остальное - приятно, но не более“, - рассказал Гомес для Футбол NEWS.

Отметим, что Гомес был признан лучшим тренером 13-го тура.

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Теги: Висенте Гомес, Олимпик Донецк, УПЛ, футбол
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