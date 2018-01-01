Гомес: Приятно стать лучшим тренером месяца, но не особо заинтересован в этом
Индивидуальные награды не интересны специалисту.
Главный тренер Олимпика Висенте Гомес прокомментировал полученную награду лучшему тренеру УПЛ в ноябре.
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“Не особо заинтересован в подобных званиях, как тренер месяца в УПЛ.
Я сфокусирован только на задачах, которые поставлены передо мной и командой. Важнее, чтобы игроки улучшали игру, достигали результата, вот тогда я буду счастлив.
Все остальное - приятно, но не более“, - рассказал Гомес для Футбол NEWS.
Отметим, что Гомес был признан лучшим тренером 13-го тура.
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